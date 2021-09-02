ماس كهربائي وراء حريق شقة في شبرا الخيمة

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سيطرت قوات الإطفاء في القليوبية على حريق شب بشقة سكنية بشارع ترعة الشابورى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع ترعة الشابورى دائرة القسم.

تم الدفع بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح وبالفحص تبين ان الشقة في برج مكون من 11 طابقا، ونشب الحريق بشقة بالطابق الثانى على مساحة 120 متر، ملك «و ر ع»، 49 سنة

وبالمعاينة الأولية، تبين ان الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى ولم يتهم مالك الشقة أحد أو يشتبه في نشوبه جنائيا.