رسميًا..البنك الأهلي يتعاقد مع بامبو

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نجح مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، في التعاقد رسميًا مع كريم بامبو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد البنك الأهلي مع كريم بامبو، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، بداية من الموسم المقبل. بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكان بامبو، تألق مع البنك الأهلي في الموسم المنقضي، حيث نجح في قيادة الفريق للبقاء بالدوري الممتاز.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الدوري الموسم المقبل، والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثاني.