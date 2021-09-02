أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم

Print
«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم الزمالك «علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًا وجهت خلاله اعتذرًا لجماهير المارد الأحمر بسبب ردود الأفعال التي عقبت تقديمها التهنئة لنجم نادي حتزم إمام عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وجاء في البيان «سأظل أتشرف وأفخر بالانتماء للنادي الأهلي الذي نشأت فيه ودافعت عن شعاره ومنحني فرصة تمثيل دوليًا خلال مشواري الرياضي ولم أدخر يومًا أي جهد في سبيل رفعة علم مصر والنادي الأهلي وإسعاد جماهيره العظيمة التي أنتمي إليها أيضًا كمشجعة».

وواصل البيان «وأزداد فخرًا كوني حفيدة أحد رموز النادي الأهلي في كرة القدم اللواء مصطفى علواني «الكسار»، وابنة الدكتور عمرو علواني، كابتن فريق الأهلي للكرة الطائرة، والذي نال شرف خدمة النادي الأهلي في موقع عضو مجلس الإدارة وواصل تمثيله في المناصب الدولية برئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعلى العهد باستكمال مسيرة الجد والأب في خدمة جمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الموقرة بعضوية مجلس الإدارة لثلاث دورات بالانتخاب بعد مشوار رياضي شرفت فيه بدعم كل الجماهير المصرية وخصوصا جماهير النادي الأهلي العظيمة والوفية».

وتحدثت رانيا علواني عن تهنئة نجم الزمالك قائلة «كانت تهنئتي للكابتن حازم إمام عملا بمبدأ الروح الرياضية التي يتحلى بها كل من ينتمي للنادي الأهلي وبنفس الطريقة التي هنأني بها على تتويجنا بالبطولة الإفريقية العاشرة، انتمائي وولائي للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ولمجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أمر لا يقبل التشكيك أو المزايدة».

واختتم البيان «كل التقدير والاعتزاز لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي كان وسيظل العامل الإيجابي والمؤثر في دعمنا حتى أصبحنا خير من يخدم نادينا في مختلف المواقع وسيظل دعم جمهور الأهلي وسام وفخر وشرف لكل من ينتمي لهذا الكيان الوطني الغالي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»