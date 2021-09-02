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لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز

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لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز الزمالك لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز

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قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، إنه تلقى تهنئات بعد فوز الفارس الأبيض بلقب الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة.

وأضاف أنه يحرص على التواصل المستمر مع عدد من رؤساء الزمالك السابقين، يأتي في مقدمتهم وممدوح عباس إلى جانب كمال درويش مضيفًا «أنا محب لكل الناس والبطولة عائدة على نادي الزمالك وليس لرئيس النادي أو اللجنة التي تدير النادي».

وواصل لبيب حديثه خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه ليس أساسيا أن يتلقى التهنئة من المستشار مرتضى منصور شخصيًا ولكنه هنأ نادي الزمالك وذلك يكفيه.

وكشف رئيس الزمالك عن أنه تلقى بعض المكالمات من أعضاء بمجلس إدارة الأهلى للتهنئة بفوز الزمالك ببطولة الدوري، وليس بينهم كابتن محمود الخطيب، مستطردًا: «أنا متأكد لما أتقابل مع كابتن الخطيب سوف يهنئني بفوز الزمالك».

المصرى اليوم

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