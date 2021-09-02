قيس سعيد: لن نسمح بالعبث بالدولة أو بالشعب وسنرد بالقانون

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شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.

وقال الرئيس التونسي في بيان: «كانوا يعتقدون أنهم سيغرونني بالأموال التحالفات ولما اكتشفوا أنني من غير طينتهم وجنسهم بدؤوا يتآمرون ويدبرون.. ولكهم لن ينجحوا في مؤامراتهم ومناورتهم وترتيباتهم وخيانتهم وعمالتهم».

كما أوضح سعيد خلال لقائه بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة بأنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها.

وأكد على أنه سيتم التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، أطرافا لم يذكرها بمحاولة جلب مرتزقة من الخارج لإرباكه ومحاولة إيقافه عن القيام بإصلاحات في تونس.

كما وأعلن سعيّد أنه سيوضح قريبا جدا عديد المسائل المتعلقة بتفعيل الفصل 80 من الدستور.