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قيس سعيد يتهم أشخاصًا بالتآمر لضرب الرئاسة ويكشف معلومة مثيرة لأول مرة

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قيس سعيد يتهم أشخاصًا بالتآمر لضرب الرئاسة ويكشف معلومة مثيرة لأول مرة قيس سعيد يتهم أشخاصًا بالتآمر لضرب الرئاسة ويكشف معلومة مثيرة لأول مرة

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اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أشخاصا لم يسمهم بالتآمر لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية.

جاء هذا خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة في قصر قرطاج.

وقال الرئيس التونسي في اللقاء المصور الذي نشرته الرئاسة على حسابها بموقع «فيسبوك» إن هناك أشخاصا يدبرون وآخرين ينفذون ما تم الاتفاق عليه لضرب مؤسسة الرئاسة.

وشدد الرئيس التونسي أنه لن يترك من سرقوا أموال الشعب التونسي يعبثون بقوته.

وقال إن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، مشيرا إلى أنهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين.

واتهم البعض بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، ليكشف عن معلومة مثيرة بقوله: «هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار.. فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة».

المصرى اليوم

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