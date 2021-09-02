الكونجو تعلن مقتل 12 من سكانها في تسرب نفايات من منجم بأنجولا

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قالت وزيرة البيئة في الكونجو اليوم الخميس إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 4400 بأمراض في جنوب جمهورية الكونجو الديمقراطية إثر تسرب نفايات من منجم كاتوكا للألماس في أنجولا في يوليو تموز.

وقالت الوزيرة إيف بازيبا بعد زيارة لإقليم كاساي، حيث اصطبغت مياه نهر تشيكابا باللون لأحمر إن الكونجو ستطلب تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التسرب. لكن الوزيرة لم تحدد القيمة التي ستطلبها بلادها.

وأضافت أن الكونجو ستطلب التعويضات على أساس مبدأ «من يلوث يدفع». ولم تحدد كيف توفي الاثنا عشر شخصا.

ومنع ديدونيه بييمي حاكم كاساي السكان من شرب مياه نهر تشيكابا أو تناول أسماكه بعد التسرب الذي قال إنه قضي بشكل كبير على الثروة السمكية في النهر.

ولم ترد الشركة التي تدير المنجم الذي ينتج 75 % من الألماس في أنجولا على طلب للتعليق على الوفيات.

وفي السابق قالت الشركة إنها اتخذت إجراءات فورية لتقليص تدفق الرواسب إلى أبعد حد وإنها قدمت سلالا من الغذاء للتجمعات السكانية المتأثرة للتخفيف من أثر التسرب.