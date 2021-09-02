رانيا منصور تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «السيدة زينب»

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كشفت الفنانة رانيا منصور عن الشخصية التي تقدمها خلال أحداث مسلسل «السيدة زينب»، للفنانة القديرة سوسن بدر وآخرين، والذى ينتمى إلى الأعمال الممتده التي تصل إلى 60 حلقه.

وأكدت رانيا، بأنها تقدم شخصية تدعى ليلى، وهى بنت وحيده ووالدها متوفى، بينما والدتها يدعى أسمها قدرية، والذى تجسد هذه الشخصية الفنانه دينا، فهى تقطن في أحد الحارات الشعبيه في منطقة السيدة زينب والتى تدور حولها محور الأحداث.

وأضافت رانيا، بأنها من خلال نظراتها التلقائية تجذب أغلبية الشباب وكبار السن لها، واصفه، بذلك هو سبب جمالها الفائق الذي تكتمل عناصره بالأنوثة الطاغية، والصوت الناعم والأسلوب المرن في الحديث مع الجميع، لافته، فيؤدى هذا إلى دفع الرجال بالإنجذاب نحوها، بكل سهولة فيغار منها النساء فتشتعل النار بينهم وغيرها.

وإستكملت رانيا، بأن لديها تتطلعات طموحيه على أن تخرج من هذه الحاره الشعبيه، لرسم طموحات وأحلام في خيالها للوصول لها لكى تستطيع تحقيقها وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

وكما أشارت رانيا، بأن تصوير العمل انتهى أكثر من نصفه تقريبًا، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار إجتماعى، وسوف يذاع على الشاشة الذهبية أوف سيزون على أحد القنوات الفضائية .

وأعربت رانيا، عن سعادتها بهذا العمل، مشيره، إلى أن هذه الحدوته بالنسبة لها تجربه جديده ستظهر فيها بشكل مختلف، عما ظهرت به من قبل، معربه، عن أمنياتها بأن ينال دورها إعجاب الجمهور عند طرحه.

وجدير بالذكر أن مسلسل «السيدة زينب» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبدالمغنى، رانيا منصور، الفنانة الإستعراضية دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.