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«اللسان الناقد هو العورة».. أمل حجازي تنفعل على متابع انتقد ظهورها بالحجاب

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«اللسان الناقد هو العورة».. أمل حجازي تنفعل على متابع انتقد ظهورها بالحجاب «اللسان الناقد هو العورة».. أمل حجازي تنفعل على متابع انتقد ظهورها بالحجاب

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انفعلت المطربة أمل حجازي، على إحدي المتابعين، الذي انتقد ظهورها بالحجاب، بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وعلقت «حجازي» على الصورة، قائلة: «‏المسافة التي نبقيها بيننا وبين بعض البشر لا تعني الغرور أبداً بقدر ما تعني الرغبة في استمرار الاحترام». وتفاعلت إحدى المتابعين، مع الصورة، وعلق قائلا: «يعني تحجبتي وأعلنت التوبة ما بتعرفي إنه إظهار إيديك للكوع عورة وحتى اللباس للمسلمة لازم يكون محتشم»، لترد قائلة: «اللسان الناقد هو العورة» .

أمل حجازي عبر فيسبوك

وتنشر أمل صورا لها بالحجاب، لتبرز أناقتها وجمالها، ويتفاعل معها عدد كبير من المتابعين بالتعليقات والإعجاب.

المصرى اليوم

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