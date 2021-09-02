أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"

Print
بعد انتصار الأخضر على فيتنام بثلاثية

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيق الأخضر انتصار مستحق على نظيره فيتنام 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال "الفيصل" مغردًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :

"الحمدلله ، ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال".

وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الثانية بثلاث نقاط ، خلف أستراليا المتصدر.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

مين هو كيروش مدرب المنتخب وليه الناس متفائلة بيه؟

مين هو كيروش مدرب المنتخب وليه الناس متفائلة بيه؟