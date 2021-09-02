أحمد سامي يطيح بظهير سموحة

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قرر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الإطاحة بظهير أيسر الفريق محمود معاذ، في الفترة الجارية.

وعلم «المصري اليوم» أن أحمد سامي أوصى برحيل محمود معاذ، عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري لعدم قناعته بمستواه الفني، وفشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق في الموسم المنقضي.

ويبحث النادي السكندري عن التعاقد مع ظهير أيسر مميز، ليكون بديلًا لمحمود معاذ، حيث أصبح لا يوجد سوى محمد شكري، المعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

ودعم الفريق السكندري صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن بالتعاقد مع كل من أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبي النادي الأهلي، والغيني أليو سيلا، مهاجم اتحاد تطاوين الجزائري، وعمار شرف الدين مهاجم نادي بلدية المحلة، وأحمد عيد، مدافع سيراميكا كليوباترا.