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الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور)

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الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور) الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور)

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قام مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة برفع ١٢٠ طن مخلفات من شارع الخزان شمال مدينة الباويطي ، وشارع الحاج وطني وميدان الأرصاد وايضا تم تجريد ورفع الاتربة بميدان مسجد الرحمن ، وشارع الجميعة.

كما كثفت قري منديشة والقصر والزبو حملة نظافة بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية ، وتم تفريغ صناديق القمامة بنطاق مركز الواحات ،بالفترتين الصباحية والمسائية، و تم متابعة قص وتهذيب الاشجار بحديقة الطفل للحفاظ علي المظهر الحضاري والشكل الجمالي .

وقام رجال الانارة بصيانة حوالي 10 أعمدة إنارة وجاري صب القواعد خراسنية بالجزيرة الوسطي بمدخل مدينة الباويطي لتثبيت أعمدة الزينة عليها.

المصرى اليوم

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