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استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار

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استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكري بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تشهد عزل جزء كبير من المعدة، وبالتالي إحساس أقل بالجوع، مضيفًا أن عملية تحويل المسار لا تشهد إزالة الزائدة، لكن يتم تركها، والجسم يتخلص منها بعد إجراء العملية.

وأضاف استشاري جراحة السمنة والسكري، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه بعد عزل المعدة يتم إجراء اختبار تسريب للاطمئنان على العملية، مشيرًا إلى أن تحويل المسار عملية بسيطة وتجرى في وقت قصير بنسبة أمان مرتفعة للغاية.

وأضاف استشاري جراحة السمنة والسكري أن مريض السمنة بعد إجراء جراحات السمنة، عليه أن يمارس الرياضة، خاصة أن الجسم قد يشهد وجود بعض الترهلات، ولذلك هناك ضرورة لشد الترهلات من خلال الممارسة المنتظمة للرياضة.

المصرى اليوم

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