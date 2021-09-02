محافظ بورسعيد : نسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي داخل سهل الطينة بشرق بورسعيد

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي على غرار كافة القطاعات ببورسعيد، وبصفة خاصة تنمية القطاع الزراعى داخل منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، لتوفير مخزون استراتيجي كافي من جميع المحاصيل الزراعية يلبي احتياجات المواطنين ويحقق الاكتفاء الذاتي لمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال استقبال «محافظ بورسعيد»، اليوم الخميس، مسؤولى شركة فارما سيو تيكا للكيماويات والأدوية والمخصبات الزراعية، بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة.

وناقش «المحافظ» مع مسؤولى الشركة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة والشركة فيما يتعلق بتوفير الكيماويات والمخصبات الزراعية، كما طالب المحافظ بإنشاء محطة تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، ودراسة استغلال الحمأ الناتجة من محطة معالجة مصرف بحر البقر للاستفادة منها بأسمدة عضوية والمواد الخاصة باستصلاح التربة بمنطقة سهل الطينة، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير الدعم اللازم للمزارعين بما يحقق التنمية المنشودة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، ويضمن حماية المزارعين من استغلال بعض الجمعيات المخالفة، مؤكدا أن شركة شركة فارما سيو تيكا للكيماويات والمخصبات تعد من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتم التعاون معها لتوفير المستلزمات الزراعية المزارعين بالشكل الأمثل والذى يحقق أهداف الارتقاء بالقطاع الزراعى شرق بورسعيد .