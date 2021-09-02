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انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة (التوقيت والتفاصيل)

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انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة (التوقيت والتفاصيل) انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة (التوقيت والتفاصيل)

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 13 منطقة بالمحافظة، لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مللم من شارع الحرية نظرا أعمال الكباري بميدان ابن الحكم.

ويترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق «العزب بالمطرية، ومنطقة الألف مسكن، وعزبة شنودة البحرية، واستراحة الوزير، ومنشية التحرير، وميدان سفير، وميدان الإسماعيلية، وميدان تريومف ومتفرعاتهم، والمالطة، ومنطقة السبع عمارات ومتفرعاتها، وقاعدة المالطة الجوية، ومستشفى الجلاء، وأرض الجولف»، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 4/9/2021، وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق 5/9/2021.

ولمدة 14 ساعة لذلك تهيب الشركة اصحاب المخابز والمستشفيات تدبير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

المصرى اليوم

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