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مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود

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مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود

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أكدت مؤسسة كهرباء عدن بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد في المدينة، بسبب نفاد وقود الديزل نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية .

وعبرت المؤسسة في بيان لها عن «أسفها للمواطنين بسبب ارتفاع ساعات الانقطاعات جراء نفاد الوقود».

وقال سالم الوليدي، مدير عام مؤسسة كهرباء عدن إن الوقود المتبقي من مادة الديزل وشيك ويهدد بخروج كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر من 80 بالمائة من نسبة التوليد لكهرباء عدن، إذ إن محطتي المنصورة والحسوة فقط تعملان بالمازوت.

ويوم الإثنين أعلنت محطات كهرباء عدن تسلمها آخر كمية من الدفعة الثالثة من وقود المنحة السعودية.

كانت السعودية قد أعلنت في مارس الماضي تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألفًا و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طنًّا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة اليمنية.

المصرى اليوم

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