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لاقتراحات اماكن الخروج

تعيش الفنانة اللبنانية مروى حالة من الحب خلال الفترة الحالية، جسدتها في أغنيتها «قلبي ياناس» حيث تذاع الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب على صفحات السوشال ميديا واليوتيوب بعد تحضيرات استمرت فترة طويلة، كان الهدف منها الخروج من حالة العزلة والانغلاق التي فرضتها كورونا على الأسر العربية مؤخرا.

وتقول مروى إن الفن له العديد من الرسائل الحياتية التي من أهمها نشر المحبة والبهجة في نفوس الناس، لذلك فكرت أن أشارك هموم الناس ومشاكلهم من خلال الفن، قائلة :«أحاول أن أرد الجميل لجمهور ساندني كثيرا ومازال في كل خطواتي الفنية وليس الهدف أي مكاسب مادية ولكن مكسبي دائما هو قلوب الناس الذين توجوني بلقب ملكة الفن وسندريلا الغناء العربي».

أغنية قلبي يا ناس تعود بالجمهور العربي إلى زمن الفن الجميل لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والتي يجدها النقاد متجسدة في مروى اللبنانية حاليا .

قلبي ياناس توزيع الموسيقي عمر الخضري، مهندس الصوت مصطفى رءوف، ألحان محمد مصطفى، كلمات رامي جمال، إخراج هادي أبوالعز، فكرة خالد عيسى .