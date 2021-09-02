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لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران

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لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران
ضمن المجموعة الأولى من تصفيات النهائيات لمونديال 2022

لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران

فرض اللبناني الأول لكرة القدم التعادل السلبي على مضيفه الإماراتي بملعب زعبيل في دبي في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الأولى في الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.

وحصد كل فريق أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما تصدرت إيران المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 1-صفر على سوريا، فيما تعادل العراق سلبيًا خارج أرضه مع كوريا الجنوبية.

وخسر منتخب سوريا من أمام إيران 0-1 يوم الخميس على ملعب آزادي في طهران، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل منتخب إيران هدف الفوز الثمين بوساطة علي رضا جاهنباخش في الدقيقة 56.

وضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا، تعادلت كوريا الجنوبية مع العراق 0-0 على ملعب في سيؤول.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من العراق والإمارات ولبنان وكوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد سوريا خاليًا من النقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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