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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف "الحوثي" المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف "الحوثي" المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة "التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف "الحوثي" المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
"العثيمين" جدد وقوف المنظمة ومساندتها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام في بيان اليوم، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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