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أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية

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أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية
"البلوي": المرأة حظيت باهتمام القيادة الرشيدة كركيزة أساسية في رؤية 2030

أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية

نشر حساب وزارة الدفاع بتويتر ‏@modgovksa تحت وسم ‏‫#_الدفاع ‏فيلمًا يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة.

وتفصيلاً، استحضر الفيلم تأكيد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لأهمية دور المرأة وعملها بقوله : "عمل المرأة مهم جدًا وهي نصف المجتمع ولابد أن تكون فعّالة ومنتجة في وطننا ".

وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، إيمان القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بالدور التنموي والأساس الذي تلعبه المرأة في جميع المجالات .

وأضاف البلوي: كانت المرأة ركيزة أساسية في رؤية 2030 حيث حظيت بالرعاية والاهتمام لما تحمله من مؤهلات علمية مميزة وروح المنافسة إذ لوحظ الإقبال والحماس لديها ولتحقيق الاستفادة القصوى وتمكين المرأة من الخدمة العسكرية فقد ارتأت القيادة إشراك الكادر النسائي في القطاع العسكري بوزارة الدفاع .

ومن جانب آخر، أوضح رئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة أنه تم الاعتماد على تدريس أحدث الأساليب حيث بدأنا من حيث انتهى الآخرون واعتمدنا على كوادر مدربة ومؤهلة من كليات ومعاهد ومدارس القوات المسلحة في تدريب وتأهيل دورة الفرد الأساس للكادر النسائي رقم 1.

وعبّرت خريجات أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة عن فخرهن واعتزازهن وسعادتهن وعظم الإحساس بالمسؤولية بالانضمام للسلك العسكري، وقالت إحدى الخريجات "أحد الأسباب التي دفعتني الانضمام إلى السلك العسكري هو الشعور بالأمان ورؤية العسكريين ورجال الأمن والجنود في الأماكن العامة شيء يبعث على الأمان والشعور بالطمأنينة، مضيفة "أول ما أتيحت لي الفرصة بأن أكون مصدرًا لهذا الأمان وعين ساهرة معهم لم أتردد ولا لحظة واحدة في الانضمام إلى السلك العسكري" .

وأضافت خريجة أخرى: "أخدم ديني ووطني ونعتز بالبدلة العسكرية بأن نرد ولو بشيء بسيط لخدمة هذا الوطن وأن ندافع عنه".

وأردفت خريجة ثالثة: "المرأة قادرة على العمل في المجال العسكري بكفاءة واحترافية".

وتابعت رابعة "المرأة السعودية قوية وقادرة على المواجهة وهي شامخة كشموخ جبل طويق، وانضمام امرأة سعودية واحدة للخدمة العسكرية يعني انضمام أجيال قادمة تحمل الوطنية والحب والانتماء والولاء".

وأكدت إحدى الخريجات "أن المرأة السعودية لا تخاف ولديها عزيمة وإرادة قوية لتتخطى الصعاب"، لافتة إلى "أن المرأة استطاعت أن تخطو خطوة تاريخية تتناسب مع ثقافة المجتمع ومرحلة العصر المختلفة بفضل من الله ثم بدعم قياداتنا الرشيدة وولاة أمرنا".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي قد رعى بالأمس، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساس في المركز.

وبدأت الدورة في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت لمدة 14 أسبوعًا. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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