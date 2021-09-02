أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي

Print
رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره أعضائه ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تتويج الفريق الأول لكرة اليد ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24 في المباراة النهائية للبطولة التي أختتمت في المغرب اليوم.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي على المجهود الكبير طوال مباريات البطولة والإصرار على تحقيق البطولة لتضاف لسجل بطولات الأندية المصرية والتي تأتي استكمالا للنتائج المميزة للرياضة المصرية التي تحقق في الفترة الحالية في ظل الدعم الغير محدود من الدولة المصرية للرياضة والذي كان نتيجته تطور كبير وتحقيق الانتصارات في كل البطولات ليرتفع علم دائما في كل المحافل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030