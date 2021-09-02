رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي

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يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره أعضائه ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تتويج الفريق الأول لكرة اليد ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24 في المباراة النهائية للبطولة التي أختتمت في المغرب اليوم.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي على المجهود الكبير طوال مباريات البطولة والإصرار على تحقيق البطولة لتضاف لسجل بطولات الأندية المصرية والتي تأتي استكمالا للنتائج المميزة للرياضة المصرية التي تحقق في الفترة الحالية في ظل الدعم الغير محدود من الدولة المصرية للرياضة والذي كان نتيجته تطور كبير وتحقيق الانتصارات في كل البطولات ليرتفع علم مصر دائما في كل المحافل.