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الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس ()

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الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو) الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس ()

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قامت محافظة الجيزة بضبط وتشمع مصنع مخالف يقوم بإعادة تدوير وصناعه المنتجات البلاستيكية من المخلفات بشبرامنت بمركز ابو النمرس

وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإحكام الرقابة على المنشات الصناعية والتأكد من إلتزامها بالمعايير والضوابط المحددة وتأمين بيئة العمل ومواجهة الممارسات المخالفه من بعض المنشأت .

وتمكنت محافظة من خلال أجهزة مركز ابو النمرس من ضبط المصنع المخالف غير المرخص، حيث يقوم بتجميع المخلفات وتدويرها لصناعه المواد البلاستيكية ويقوم بإلقاء المخلفات بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبه لذلك .

المصرى اليوم

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