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يتراجع وينتظر بيان هام .. في وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

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يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 يتراجع وينتظر بيان هام .. في وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

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واصل سعر الذهب في ، استقراره، مساء الخميس، 2 سبتمبر 2021، برغم استمرار التراجع الطفيف في أسعار الذهب عالميا والتى تترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتقرير إعانات البطالة الأمريكية غدا الجمعة ، والتى من المتوقع أن تكون ايجابية مما قد يسهم فى انخفاض الذهب عن حاجز 1800 دولارا للأوقية وفقا لتوقعات بنك OCBC الأمريكى .

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، استقرار أسعار الذهب عند الاسعار التى حققتها مساء الأربعاء، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراط بين 900 و903 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر بين 789 و790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بين 676 و677 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب عالميا تراجعها البطىء الذى بدأته منذ الأربعاء، بينما تترقب أسواق العملات صدور بيانات التوظيف الأمريكية غدا الجمعة للنظر في مدى تحسن الأوضاع بسوق العمل ومدى تعافيها من تداعيات المستجد، وسط توقعات الخبراء بأن يُضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 750 ألف وظيفة، وبالتالي إذا جاءت البيانات أفضل من توقعات الأسواق فقد يعمل ذلك على انخفاض اسعار الذهب بقوة خلال تداولات الأسواق .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 799.29 جنيه، وكان صباح اليوم ، 801.11 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1,809.69 $، وكانت صباح اليوم، 1،812.80 $.

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