رئيس تونس: كانوا يعتقدون أنهم سيُغرونني بالمال والتحالفات

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شدد رئيس تونس قيس سعيد اليوم الخميس، على أنه لن يقبل أبدا المساومة مهما كان.

وقال رئيس الدولة خلال لقائه عميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنهم كانوا يعتقدون أنهم سيُغرونني بالمال والتحالفات ولما اكتشفوا أنني من غير طينتهم بدأت المناورات والمؤامرات والترتيبات وانطلقوا غي عمالتهم وخيانتهم'.

وصرح قيس سعيد قائلا «لست منهم وليسوا مني»، مؤكدا أنه ملتزم بتطبيق القانون على الجميع على حد السواء.

وكشف رئيس الجمهورية أنه تم محاولة تمرير أحد الفصول مقابل 150 ألف دينار في مجلس النواب، متسائلا في هذا السياق 'هل هذه شرعية أو سوق النخاسة'.

وتابع أ التونسيين دفعوا غاليًا لتحقيق الحرية والكرامة، مؤكدا أنه لن يترك الدولة لمحاولات العبث وسيواصل على نفس النهج.

وشدد على ضرورة أن ينتبه التونسيين إلى كل من يحاول المس بحقوقهم وحرياتهم.