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الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

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الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

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قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري الكبير د. أشرف زكى، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر اقامة الرئيس محمود عباس بجمهورية العربية في قصر الأندلس الرئاسي، وتسلم الوسام الفنان أشرف زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته.

ومنح عباس، الفنان أشرف زكي، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيمة، وتثمينا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين .

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