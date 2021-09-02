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افتتاحية أوبرا الحارس في انطلاق الموسم الجديد للسيمفوني بالأوبرا

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افتتاحية أوبرا الحارس في انطلاق الموسم الجديد للسيمفوني بالأوبرا افتتاحية أوبرا الحارس في انطلاق الموسم الجديد للسيمفوني بالأوبرا

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يفتتح اوركسترا القاهرة السيمفونى موسمه الفنى 63 بحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف الڤيولينه مدحت عبدالسلام وذلك في الثامنة مساء السبت 4 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية اوبرا الحارس لسوليڤان، قصيدة للڤيولينة والاوركسترا لشاوستون، رقصات ماكبرى، باسثانال لسان صانس، رابسوديه رومانية لإنيسكيو، رابسوديه مجريه لليست، كابرينتشو إيطالية لتشايكوفسكى .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في ، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .

المصرى اليوم

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