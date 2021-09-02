رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

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عقب بدء التشغيل التجريبى للمركز الرئيسى لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر» فى مدينة البعوث الإسلامية بمنطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، أجرت «المصرى اليوم» معايشة ميدانية داخل المركز، من خلال جولة شملت جميع أرجاء الموقع الطبى، بداية من البوابة الرئيسية للدخول، ثم ساحة الانتظار والتسجيل، وغرف وعيادات التطعيم، للتعرف خلال المعايشة على مراحل الحصول على المصل.

المعايشة شملت جولة ميدانية رافق «المصرى اليوم» خلالها الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان فى الإسكندرية، للتعرف على رحلة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر»

بمجرد دخولك من البوابة الرئيسية لمركز ميجا سنتر يقابلك مجموعة من الشباب يرتدون زياً أمنياً موحداً لتنظيم عملية الدخول، ليتم توجيه سؤال وحيد للمواطنين بهدف تقديم المساعدة والتوجيه الصحيح، وهو «حضرتك داخل هنا ليه علشان نقدر نساعدك؟»، وعندما تخبرهم بالهدف من الزيارة يتم توجيهك بشكل سليم إلى المركز نفسه، ليفاجئك مبنى أبيض ضخم سابق التجهيز فى أرض مدينة البعوث الإسلامية، ملحق به دورات مياه وسلالم للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل الدخول، ومراوح كبيرة مصحوبة بآلة توزيع رذاذ الماء لتخفيف حدة درجة الحرارة على المواطنين القادمين للحصول على اللقاح، وما إن تطأ قدماك أرض البهو الخاص بالمركز حتى تجد العديد من المختصين لتقديم المساعدة وتقديم شرح وافٍ للحصول على المصل، سواء كان المواطن لديه رسالة «sms» على هاتفه المحمول بعد تسجيله من خلال الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أو يتم التعامل لأول مرة، ليجد من يوجهه بشكل صحيح إلى أجهزة الحاسوب لبدء المرحلة الأولى فى رحلة الحصول على المصل.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر»

الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، والذى رافق «المصرى اليوم»، قدم شرحا وافيا وتوضيحيا لجميع مراحل الحصول على اللقاح، قائلاً: أولا مركز ميجا سنتر خاص بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وهو موجود فى منطقة البعوث الإسلامية بمنطقة العصافرة، ومجهز طبيا على أعلى مستوى، حيث يضم 102 عيادة لتقديم المصل للجمهور، وملحق به 20 عيادة خاصة بلقاح المسافرين، مشيرا إلى أنه بدأ التشغيل التجريبى للمركز منذ 5 أيام ليستقبل حوالى 6 آلاف مواطن كل يوم.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر»

وتابع: «المركز عبارة عن مدخل يطل على شارع جمال عبدالناصر موصل إلى باركينج يسع لعدد كبير من السيارات الخاصة بالمواطنين طالبى اللقاح، ثم منطقة الانتظار حيث يأتى المواطن للدخول على أجهزة الترقيم والحصول على رقم بترتيبه فى الدخول يفيد بدخول المواطن على منطقة العيادات ليتم توزيعه على العيادة الخاصة به، والموزعة على منطقتين كل منطقة بها 10 عيادات، بإجمالى 102 عيادة بالمركز كله، فضلا عن 20 عيادة لدواعى السفر.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر»

وأضاف: المرحلة اللاحقة هى التعامل المباشر مع المواطن، سواء من قام بالتسجيل المسبق على موقع الوزارة أو القادم لأول مرة، حيث يتم توجيهه من خلال خدمة الكول سنتر على العيادة المخصصة للحصول على اللقاح بنفس الرقم الوارد فى رسالة الوزارة بعد التسجيل الإلكترونى ليقوم بعدها بالتسجيل على المنظومة، بالإضافة إلى انتشار فرق التثقيف الصحى لتوعية المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح وفوائده وأهميته ليحصل بعدها على الموافقة المستنيرة، ثم إلى غرفة اللقاح، ويوجد بكل غرفة أعضاء من الفريق الطبى المسؤول عن التسجيل، ليحصل فى النهاية على المصل لتبلغ الفترة الزمنية من بداية الدخول من البوابة الرئيسية وحتى الحصول على المصل 60 دقيقة تقريباً.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر»

وقال وكيل الوزارة إن المخرج النهائى للمركز يوصل إلى المنطقة الإدارية، وهى منطقة خاصة بإدارة المركز والمخازن فيما يخص المستلزمات وغرف التخزين الخاصة بشركتى النظافة والأمن، ثم المنطقة الخاصة بسلسلة التبريد والثلاجات ومكان خاص باللقاحات، مشيرا إلى أن المركز يستهدف خلال الفترة المقبل، بعد التشغيل الرسمى له، 25 ألف مواطن فى اليوم، حيث يجرى تطعيم من 1500 إلى 2000 مواطن فى الساعة، خاصة أن المركز مجهز طبيا وإداريا وإشرافيا لاستيعاب المستهدف.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر»

وأشاد «السقعان» بالمركز والتجهيزات، معتبرا ما يحدث بمثابة مجهود رائع من الدولة والقيادة السياسية، لتوفير الخدمات اللوجستية للمواطنين، فضلا عن تقديم الخدمة الطبية لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية التحرك.

وعن الإسكندرية، قال «السقعان» إن المحافظة بها 63 مركزا للجمهور للحصول على اللقاح منتشرة فى جميع ربوع المدينة، فضلا عن تخصيص 5 مراكز أخرى لتطعيم المسافرين، مشيرا إلى أن العمل يبدأ يوميا فى المركز من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى للأمصال فى الإسكندرية آمن، واللقاحات متوفرة ولا يوجد أى قوائم انتظار على الإطلاق، ونقوم بتطعيم 4 لقاحات هى: سينوفاك، سينوفارم، إسترازنيكا، جونسون، وجميع اللقاحات متوفرة بالمراكز، مشيرا إلى أنه تم تطعيم حوالى 500 ألف مواطن بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ بدء التطعيم للمواطنين، بما يعد نسبة جيدة جداً مقارنة بعدد السكان، حيث جاءت الإسكندرية فى المركز الثالث جمهورى، سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو تطعيم الراغبين فى السفر للخارج، بعد محافظتى دمياط والبحر الأحمر.

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «ميجا سنتر»

وأضاف أن مراكز التطعيم جرى تجهيزها بشكل طبى ممتاز لتطعيم المواطنين العاديين بلقاح كورونا مع مراعاة الكثافات السكانية، بالإضافة إلى تخصيص ٥ مراكز للسفر وشهادات QR (شهادة التطعيم لدواعى السفر المؤمنة)، وهى طب أسرة سموحة، طب أسرة المندرة، المراقبة الدولية بالجمرك، طب أسرة العجمى البحرية، مكتب صحة العامرية، وتسيير فرق خارجية للتطعيم بالمصانع والمدارس والجامعات والأندية الرياضية والاجتماعية والدواوين الحكومية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى وجود أرصدة كافية من اللقاحات بشكل يفى بمتطلبات المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح، وهى لقاحات سينوفاك، سينوفارم، إسترازنيكا، جونسون، وتتم الاستعاضة يومياً لتوفير الجرعات الكافية، مشيرا إلى أن متوسط إجمالى عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 25 ألف جرعة.

وعن تجهيزات المركز قال إنه يوجد غرفة طوارئ ملحقة به للتعامل مع أى طارئ للمواطنين القادمين للحصول على اللقاح، وسيارتى إسعاف كنقطة ثابتة للإسعاف، وعيادة ثابتة على مدار الساعة فيها طبيبة وإسعافات أولية لتقديم المساعدة على الفور على أساس أنه ليس مركزا لتطعيم المواطنين فقط.

وأضاف أن الفرق الطبية الموجودة فى المركز يومياً لتقديم الخدمة يتجاوز عددهم 600 عضو طبى يعملون على ورديتين، فضلا عن فرق إشرافية قوامها 40 فردا، بالإضافة إلى العمالة الإدارية وأمناء المخازن والسيارات، إلى جانب شركتى أمن ونظافة، كما يتم التعاقد مع سيارة نقل المخلفات العادية والنفايات الخطرة.