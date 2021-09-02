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«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ()

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«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) «رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ()

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قال الإعلامي أحمد مجدي، إن من أكتر المواضيع التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري عن فكرة إصدار «رخصة للإنجاب» بعد فحص نفسي للزوج والزوجة، وهذا بعد ظهور كتير من الوقائع المفزعة لإهمال آباء وأمهات لأولادهم وتوصل أحياناً لأذي كبير للأطفال.

وتابع خلال تقديمه برنامج «بدون حظر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التريند زادت شهرته عندما تحدثت عنه الفنانة سمية الخشاب وكتبت على تويتر: «انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم».


وأضاف أنه بعد مرور 24 ساعة قامت الفنانة سمية الخشاب بإعادة نشر الخبر عن سيدة قتلت طفلتها الرضيعة بسبب بكائها، وكتبت سمية: «فين اللي انتقدوا التصريح بتاع رخصه الانجاب؟ فوقوا من اللي انتوا فيه، ومن كام يوم في ولد انتحر، ارحموا من فالأرض يرحمكم من في السموات».

وأشار الإعلامي أحمد مجدي إلى أن الفكرة لا تخص سمية الخشاب مثل ما عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكنها مطروحة من أيام على السوشيال ميديا.

المصرى اليوم

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