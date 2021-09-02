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مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 ()

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مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو) مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 ()

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن دخلت بالفعل في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لم يختفي وما زال متواجد، والفترة الأخيرة شهدت تراجع عدد الحالات المرصودة.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، أنه بداية من إجازة عيد الأضحى المبارك حدث ارتفاع في عدد حالات فيروس كورونا وسط زيادة يومية في عدد الإصابات، وبالتالي نحن في الموجة الرابعة وسط تزايد في عدد الحالات حتى نصل إلى ثبات أعداد الحالات ثم تتراجع أعداد الحالات مجددا وبالتالي تنتهي الموجة الرابعة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إلى أن التحور في سلسلة الفيروسات أمر طبيعي وهي ظاهرة علمية وليست جديدة حدوث تحور في سلالات الفيروسات، موضحا أن كورونا وباء عالمي مع وصول أعداد الإصابات إلى أرقام ضخمة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه منذ ظهور الجائحة حتى الآن ارتفع عدد السلالات الجديدة إلى 100 متحور.

وكشف الدكتور عوض تاج الدين أنه يتم في مصر متابعة تحورات كورونا المحلية والعالمية لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الفيروس مع مرور الوقت يضعف ويبدأ بالتحول إلى فيروس موسمي ضمن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وقد نصل إلى ذلك بعد نهاية عام 2021.

ونصح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية الجميع بالاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، والتطعيم يقلل فيروس الإصابة والعدوى ويقلل فرص الإصابات الحادة للجائحة.

وتوقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن يصل عدد المصريين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى 40% من إجمالي عدد السكان بنهاية العام الجاري 2021.

المصرى اليوم

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