أمن الأقصر ينجح في إعادة طفل إلى منزله بعد تغيبه يومين

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من العثور على طفل متغيب واعادته لأهله بمدينة إسنا جنوب المحافظة.

تلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء مجدي لطفي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة إسنا ، يفيد تغيب الطفل حماده ابو ضيف البالغ من العمر 11 عاماً عن منزله منذ 48 ساعة .

وعقب تكثيف المجهودات، تمكنت أجهزة الأمن بالمديرية بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا، بقبادة العقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، وبمشاركة الرائد أحمد قورة معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب محمود صقر، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب أيمن محروس، والنقيب أبراهيم الحيني، من العثور على الطفل.

وأسفر البحث من خلال ضباط المباحث الجنائية، عن العثور على الطفل في نطاق مديرية أمن أسوان، حيث أن الطفل أبدى رغبته في خوض أختبارات الالتحاق باحد الاندية لكره القدم، وبناء عليه تم استدعاء والده وهو المبلغ علي الواقعه وبسواله اكد ماجاء باقوال ابنه الغائب وتم تسلم الابن الغائب لوالده.