عقيلة صالح: لن يكون هناك مصالحة وطنية في ليبيا قبل انتخاب الرئيس الجديد

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أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا.

وقال عقيلة صالح، في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس إن «مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وأضاف أن «مجلس النواب قرر أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة».

وأوضح أنه «لا مصالحة وطنية قبل انتخاب رئيس لكل الليبيين عن طريق الانتخاب المباشر».

وتابع أن "هناك انقساما وإذا لم تتم الانتخابات سيكون الموقف في ليبيا أسوأ".

من ناحيته، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه يجب الحفاظ على المواعيد المتفق عليها بشأن الانتخابات في ليبيا لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.