أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

منع دخول المؤسسات والوزارات دون سند أخضر

Print
منع دخول المؤسسات والوزارات دون سند أخضر منع دخول المؤسسات والوزارات دون سند أخضر

جى بي سي نيوز :-  أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (34) لسنة 2021م، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة اللامنهجيّة

أولاً: أ- لا يسمح لأي شحص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة إلا إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد 19 ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص PCR سلبي النتيجية ساري المفعول لمدة 72 ساعة (سند أخضر).

2- يستثنى من أحكام الفقرة أ من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

ثانياً أ – تلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره عن 12 عاما بممارسة أي من النشاطات المدرسية اللامنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفق لتطبيق سند أخضر.

ب- تعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة أ من هذا البند بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف يدينار.

ثالثا: يحظر على أي شخص دخول مطار الملكة علياء أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية والبحرية لغير لغايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق سند أخضر

رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع اعتبارا من 5 أيلول الحالي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان

جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان