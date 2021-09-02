«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى»

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يصر هارى كين على أن سمعته لم تتضرر، بعدما كسر صمته حول المحاولات الفاشلة لترك توتنهام والانتقال إلى مانشستر سيتى. واضطر كين الأسبوع الماضى لتقبل حقيقة أنه سيبقى في شمال لندن، بعدما رفض رئيس نادى توتنهام، دانييل ليفى، الموافقة على رحيله.

وتحدث قائد إنجلترا لأول مرة عن الصفقة التي يكتب لها النجاح، وقال لإذاعة «توك سبورت»: «أعلم أنه كان هناك الكثير من الضوضاء حولى، لكننى كنت هادئًا». وأضاف: «كنت أعرف الوضع بينى وبين النادى، كان لدى الجميع رأى فيما حدث، ولكنى أركز بشكل كامل مع النادى والمنتخب وأتطلع إلى عام رائع».

وتابع: «لا أعتقد أن (سمعتى قد تلطخت)، أي شخص منخرط في كرة القدم يعرف التفاصيل الدقيقة، كنت هادئًا مع الموقف، لقد كان الأمر بينى وبين النادى».

وقال: «عندما تعرف الحقيقة وتعرف ما يجرى، يكون ضميرك مرتاحًا، مررت بتقلبات وأعرف الكثير من الناس الذين يدركون أننى رياضى محترف وأكرس حياتى لهذه اللعبة».

وأبدى كين تفاؤله حيال قدرة توتنهام على المنافسة في الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث يتصدر الفريق اللندنى المسابقة حاليا. وأردف: «تركيزى منصب على الفوز بالألقاب في توتنهام، وهذا العام لا يختلف، لقد بدأنا بشكل مذهل في الدورى الإنجليزى الممتاز بثلاثة انتصارات ولدينا مدرب جديد، نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات والحصول على هذا اللقب الذي أردته طوال مسيرتى». وأعلن هارى كين، نجم منتخب إنجلترا، عن سعادته للانضمام رفقة نجوم منتخب بلاده للمعسكر الدولى للفريق في شهر سبتمبر، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

هارى كين - صورة أرشيفية

ونشر هارى كين، عبر حسابه على انستجرام، صورة له يتفحص عددا من الرسائل التي أرسلتها الجماهير له ولزملائه في الفريق خلال الموسم الماضى، وعلق عليها: «من الرائع الالتقاء بالفريق ومشاهدة بعض الرسائل الرائعة التي تلقيناها خلال الصيف. شكرا».

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة 3 منتخبات وهى: المجر أندورا وبولندا، ضمن مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات قارة أوروبا أيام 2، 5 و8 سبتمبر المقبل على الترتيب، استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

وأعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا الأول، قائمة اللاعبين المشاركة في معسكر التجمع الدولى المقبل في شهر سبتمبر، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2022، وشهدت القائمة انضمام هارى كين رغم عدم مشاركته سوى دقائق في مباراة توتنهام وولفرهامبتون كبديل، وعاد ظهير أيمن ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد الذي تم استبعاده من يورو 2020 بسبب الإصابة.

كما عاد الثنائى ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، وماسون جرينوود، هداف مانشستر يونايتد، إلى قائمة الأسود الثلاثة تستعد لمواجهة كل من المجر وأندورا وبولندا خلال الأجندة الدولية لشهرى سبتمبر وأكتوبر. وغاب الثنائى عن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية «يورو 2020» بسبب الإصابة. ويخطط ساوثجيت لتسمية أقوى فريق ممكن في التصفيات، حيث من المحتمل أن تكون المجر وبولندا أقوى خصوم إنجلترا.

وعرفت قائمة منتخب إنجلترا المستدعاة لتصفيات كأس العالم 2022، استدعاء مهاجم ليدز يونايتد باتريك بامفورد لأول مرة. كما عرفت القائمة عودة ألكسندر أرنولد، ولينجارد، وغياب بن تشيلويل، وميسون جرينوود.