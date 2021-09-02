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وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي

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وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي

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أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، لنظرائه الألماني، هايكو ماس، والفرنسي، جان إيف لودريان، والنمساوي، ألكسندر شالنبرغ، ضرورة وقف «السلوك غير المسؤول» للولايات المتحدة.

وذكر عبداللهيان، اليوم الخميس عبر «تويتر»، أنه تلقى اتصالات هاتفية لتهنئته بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الإيراني من نظرائه الألماني والفرنسي والنمساوي.

وقال عبداللهيان: «بحثنا سياستنا الخارجية المتوازنة الجديدة وترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واللقاحات، وأفغانستان، ومنطقتنا وخطة العمل الشاملة المشتركة».

وتابع: «أكدت أن مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا. التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة وسلبية الاتحاد الأوروبية يجب أن تنتهيا».

المصرى اليوم

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