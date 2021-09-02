عبدالله عبدالإله باسلامة يكتب: حرمان (قصة)

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مع شروق الشمس، كنت أراقب بيت عمتى (أصيلة) المجاور لبيتنا، وأنتظر بشوقٍ صوت شدّ حبل مزلاج الباب الخشبى وهو ينزاح من الداخل، ثم صرير مصراعى النافذة وهما ينفرجان، لتطل عمتى برأسها وتنادينى: «اطلعى يا حنان». وقبل أن تكمل كلماتها أكون قد دفعت الباب الخشبى الثقيل بكل قوتى، وطويت بفرحٍ الدرجات الحجرية صعودًا فى بضع قفزات؛ فأنا الوحيدة من بين كل البنات التى سمحت لها عمتى أصيلة باللعب مع ابنتها الوحيدة جميلة، التى تمتلك الكثير من اللعب والعرائس الرائعة، لأنها - كما قالت أمى - بنت شهيد!. تتلقانى عمتى أعلى الدرج وهى تتهيأ للنزول إلى الوادى لجز العشب، ترفع الشريم فوق رأسى مبتسمة: «حنان.. العبى بهدوء، وانتبهى كى لا تكسرى العرائس، و.....» أتجاوزها بسرعة، وفى قفزة أكون قد عبرت عتبة الباب ودخلت الغرفة كى أنضم إلى جميلة. تباشر جميلة فى إخراج العرائس من الحقيبة الحديدية الكبيرة بحذرٍ وهى تهمس لى: « دلآ دلآ.. يا حنان.. عاد الأميرات راقدات».

عندما سحبت إحداها، برز جزء من فستان جميلة الوردى الذى ارتدته فى العيد الكبير، ذلك الفستان ذو الكشكشة والذيل الطويل الذى جعلنى أبكى طوال يوم العيد، ووعدتنى أمى أن تشترى لى مثله، ولم تفِ بوعدها. رجوت جميلة أن تُخرج الفستان من الحقيبة فترددت طويلًا، ثم سحبته من تحت العرائس بحذر، ووضعته بكل زهو بين يدى.. احتويته برفق، ورحت أتأمله بشغف، وأتحسس ذيله، وتلك الأوتار الدائرية تحت بطانته... وما إن انشغلت جميلة فى ترتيب العرائس حتى غافلتها وهربت بالفستان إلى بيتنا!. وارتديته بسرعة.. قبل أن أنظر لنفسى فى المرآة.. لم أدر ما الذى حدث، فتحت عينى ووجدت نفسى فى المستشفى!.

أخبرونى أن طائرة العدوان قصفت قريتنا، وحين عدت إلى القرية؛ أرعبتنى مشاهد الدمار التى انتشرت فى كل مكان، كان كثير من الناس والأطفال قد ماتوا، واختفى العديد من البيوت تحت الأنقاض، من بينها بيت عمتى (أصيلة) وجزء من بيتنا... زادتنى نظرات عمتى أصيلة رعبًا وخوفًا، ومنظر شعرها المنكوش، وعيناها الجاحظتان، وصوتها المبحوح.. سمعت إحدى النساء تهمس لأمى - التى انفجرت بالبكاء - أنها قضت اليومين الماضيين هائمة على وجهها تبحث عن (جميلة).

ما إن رأتنى عمتى حتى صرخت، واندفعت نحوى!.. ظننت أنها ستضربنى، وأردت أن أعتذر لها، وأخلع الفستان الوردى الذى تمزق وتلطخ بالدم والطين من كل جانب، وتحول ذيله إلى رباط عُلّقت عليه ذراعى المكسورة. حاولت الهروب والاختباء خلف أمى، لكنها اختطفتنى وضمتنى إلى حضنها وأخذت تقبلنى وتبكى: «جميلة.. جميلة وين رحت يابنتى؟ وين اختفيتى وتركتينى وحدى؟ جميلة بنتى!».

مرت سبع سنوات على تلك الحادثة، ومع شروق شمس كل يوم جديد تكون عمتى (أصيلة) قد استيقظت لتقف أمام بيتنا تترقب بشغف متى تشد أمى حبل مزلاج الباب الخشبى لينفتح من الداخل، ثم تفتح مصراعى النافذة وتناديها: «اطلعى يا أصيلة». فتصعد عمتى وهى تطوى بفرح الدرجات الحجرية فى بضع قفزات، وتدخل محتضنة العرائس وسط خرقة متسخة من الفستان الوردى، فتضعها برفق أمامى وهى تهمس: «دلآ دلآ.. يا جميلة.. عاد الأميرات راقدات!».