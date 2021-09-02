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التشكيلية أميمة تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

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التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي» التشكيلية أميمة تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض «السنيورة.. بنت بلادي» للقنانة التشكيلية أميمة وذلك يوم الخميس 9 سبتمبر2021 في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي.

أميمة السيسي فنانة تشكيلية مصرية لديها شغف بجوانب الحياة المصرية التقليدية وتراثها العريق حيث تتناول من خلال لوحاتها الفنية مظاهر هذه الحياة في المناطق الشعبية والريفية وصعيد حيث البيئة المصرية النابضة بالحيوية والغنية بالألوان والتي تنعكس بشدة على موضوعات أعمالها الفنية.

في معرضها الشخصي «السنيورة.. بنت بلادي» تقدم أميمة السيسي أكثر من 40 لوحة زيتية على كانفاس تتجول من خلالها في أنحاء مصر المحروسة لتسلط الضوء على بنت البلد المصرية – السنيورة – بكل ما تتمع به من جمال داخلي والذي ينعكس على جمالها الخارجي.. فنراها وهي طفلة وشابة وإمرأة ناضجة وكيف تأثرت بالبيئة المحيطة بها وبكل مفرداتها والتي لعبت دورا محوريا في صياغة شخصيتها المصرية الأصيلة.

ولدت «أميمة» في الكويت، وحصلت على ليسانس اللغة الانجليزية والألمانية من كلية الألسن جامعة عين شمس، عملت لسنوات طويلة مديرا للترجمة لدى مؤسسات عالمية في الكويت ومصر ومع ذلك وطوال هذه السنوات لم تفارق يدها الفرشاة والألوان، اعتمدت الفنانة على نفسها في تعلم الفن التشكيلي وتستخدم في أعمالها الفنية أساليب مختلفة من كل من المدرسة الواقعية والانطباعية (التأثيرية)، عضو جمعية محبي الفنون الجميلة.

منذ تفرغها بالكامل للفن منذ عام 2016 شاركت في العديد من المعارض الجماعية محليا ودوليا في هولندا ودبي وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا والسويد وفرنسا، كما أقامت أربعة معارض شخصية، معرض «أبواب بهية» ومعرض «حكايات الغندورة» في متحف محمود مختار ومعرض «مصر... واحة الجمال» في السفارة المصرية بلندن- المملكة المتحدة، ومعرض «إيدين تتلف في حرير» بدار الأوبرا المصرية.

المصرى اليوم

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