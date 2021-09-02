جامعتا الأقصر وجنوب الوادي تختتمان اللقاءات التوعوية لمحو الأمية لطلاب الجامعتين  

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تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والاستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

إختتمت اليوم الخميس، فعاليات الندوات واللقاءات التوعوية لمحو الأمية مع طلاب جامعتي الأقصر وجنوب الوادي، حيث عقد لقاء اليوم بقاعة الشبان المسلمين بمدينة أرمنت، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تعقدها الجامعتان لطلابهما للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، على مدى أسبوع كامل بدأ بلقاء مع الطلاب بمدينة الأقصر مروراً بمدن البياضية والزينية والقرنة والطود وإسنا وآخر اللقاءات بمدينة أرمنت.

عُقدت اللقاءات مع طلاب الجامعة لتعريفهم كيفية المشاركة في المشروع من فتح الفصول وطرق جذب الدارسين لفتح الفصول، والمهارات التي يجب أن يتحلى بها الطالب للتدريس، وتوقيت الدراسة ومدة الفصل الدراسي ونموذج الامتحان الذي يوضع للدارس لكى يجتاز هذا الامتحان، والحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين.

وفى نهاية كل لقاء تم الاستماع إلى تساؤلات الطلاب والرد عليها ووضع الحلول لكل المعوقات التي قد تواجههم.

حاضر في اللقاء كلا من الدكتور محمد سيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادي، وخالد شمس الدين مدير عام تعليم الكبار فرع الأقصر، ومحمد سيد الكامل، منسق عام اللجنة الاشرافية بالجامعة، ومنتصر محمد السعيد منسق عام اللجنة الإشرافية بجامعة الأقصر، وبحضور منسقي الكليات ومديرى إدارات محو الأمية بالأقصر.

ومن جانبه أوضح السعيد، أن رئيس جامعة الأقصر، شدد على ضرورة مشاركة طلاب الجامعة في الحملة القومية لتعليم الكبار ومحو الأمية وتفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر متمثلة في رئيس الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية متمثلة في الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة وهى الحملة التي توليها الدولة إهتمام كبير، مؤكدا أن رئيس الجامعة وعد بتقديم الجامعة حوافز متميزة للطلاب المشاركين في هذا المشروع الحيوى، لافتا إلى أن جامعة الأقصر ستعقد لقاءات دورية لطلاب الجامعة بالكليات.

وأوضح خالد شمس الدين أن الهيئة تقوم بتسهيل مهمة الطلاب في كافة إداراتها وتقدم للطالب كافة التيسيرات حتى ينجز الطلاب ما تم الاتفاق عليه بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تعليم الكبار من خلال توقيع بروتوكول للتعاون فيما بين الجهتين.