أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

قمة أردنية مصرية فلسطينية في القاهرة اليوم

Print
قمة أردنية مصرية فلسطينية في القاهرة اليوم قمة أردنية مصرية فلسطينية في القاهرة اليوم

جي بي سي نيوز :- من المقرر أن تعقد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية في العاصمة المصرية القاهرة الخميس، وذلك  ضمن مساعي لتنسيق لموقف عربي مشترك، لحل القضية الفلسطينية.

وتأتي القمة قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنحو أسبوعين، حيث يوجد مقترحات لعرض خطة سياسية شاملة لعرضها هناك.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الهدف من القمة “حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية المستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين”.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان

جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان