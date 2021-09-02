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تقني نجران يتابع استعدادات انتظام المتدربين

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تقني نجران يتابع استعدادات انتظام المتدربين تقني نجران يتابع استعدادات انتظام المتدربين
قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، يرافقه فريق الجودة بالإدارة العامة، بعدد من الزيارات الإشرافية للمنشآت التدريبية بمنطقة نجران، شملت منشآت التدريب التقني بنجران، ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة، لمتابعة انطلاق التدريب من يومه الأول، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للعودة الآمنة، في ظل جائحة المستجد.

وأوضح آل جبار أن جميع المنشآت التدريبية، أكملت استعدادها لاستقبال المتدربين والمتدربات، قبل انطلاق العام التدريبي وأن التدريب بالمنشآت يسير وفق الخطط المعتمدة، من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأن المتدربين والمتدربات المحصنين، قد انتظموا في حضور محاضراتهم التدريبية العملية والنظرية في المنشآت، وسط متابعة لاستكمال تحصين بقية المتدربين والمتدربات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واختتم آل جبار حديثه، بشكر أمير منطقة نجران ونائبه على دعمهما واهتمامهما بقطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة، كما قدم شكره لمعالي المحافظ ونوابه، على متابعتهم الدائمة ودعمهم الكبير، لإدارة التدريب التقني والمنشآت التابعة لها بمنطقة نجران.


الوطن السعودية

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