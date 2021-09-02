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بالاسماء : مراكز التطعيم ليوم الخميس

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بالاسماء : مراكز التطعيم ليوم الخميس بالاسماء : مراكز التطعيم ليوم الخميس

جى بي سي نيوز  :- تاليا اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس الموافق 2021/9/2  : 

مطعوم فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية 
 الرابط : https://bit.ly/3juyRFt
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
مطعوم سينوفارم جرعة أولى وجرعة ثانية 
الرابط: https://bit.ly/3t1wixL
وتشمل الآتي   :
لمن هم فوق سن 18، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق
مطعوم سينوفارم جرعة ثانية 
الرابط:  https://bit.ly/3BwEkl4
أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.
الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3Buemih
ودعت الوزارة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

جي بي سي نيوز

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