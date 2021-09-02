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أبو ظبي تلغي الحجر الصحي لجميع المطعمين الوافدين من الخارج

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وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫ في إمارة أبوظبي تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة.

© AP Photo

وأوضحت أنه من بين القرارت التي اعتمدتها اللجنة إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة.

ونصت الإجراءات الجديدة على "إلزام كافة المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة".

وأكد اللجنة أنه سيكون على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس، والسياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفي كلاً من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي، الذي كان مفروضا من قبل.

وأشارت اللجنة أنه بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من المواطنين والمقيمين والزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، سيكون عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

وكذلك سيلزم غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

وقبل أيام قررت الإمارات فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا (كوفيد-19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 30 أغسطس.

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