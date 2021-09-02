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الحلبوسي يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني

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© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بيان على "تويتر"، مشيرة إلى أن الحلبوسي استقبل العودات، في مقر المجلس، اليوم الخميس.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية والتنسيق بين البرلمانات في البلدين، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الحلبوسي، أن مجلس النواب العراقي يدعم مخرجات القمة الثلاثية، ويدعم الاتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في البلدين وحماية المستثمرين.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني إنه يجب تأسيس مرحلة جديدة تعتمد على وضع صيغة للتعاون البرلماني بين البلدين، مشيرا إلى أن كل من الأردن والعراق يمثل عمقا استراتيجيا للآخر.

وتابع: "أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن"، مشيرا إلى أن بغداد قدمت نموذجا بطوليا في الحرب ضد الإرهاب باسم الجميع.

وتابع: "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان ولا يزال داعما لوحدة واستقرار العراق وعمليته الديمقراطية".

© Sputnik . M.Hassan

قمة التعاون الأردني العراقي المصري

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