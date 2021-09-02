ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة إلى 729 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي

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جى بي سي نيوز :- ارتفعت الفاتورة النفطية للمملكة في النصف الأول من العام الحالي 2021، بنسبة 1ر3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 2ر729 مليون دينار في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة 707 ملايين دينار. وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 311 مليون دينار، ديزل (سولار) 160 مليون دينار، زيوت التشحيم 12 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 86 مليون دينار، والنفط (بنزين) 155 مليون دينار. يشار إلى أن قيمة المستوردات ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3ر22 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 815ر6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وفق بترا .