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"رويترز": هبط خام برنت 15 سنتًا إلى 71.44 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وتظل فيه الكثير من شركات التكرير الأمريكية -وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام- متوقفة عن العمل.

وبحسب "رويترز"، هبط اليوم خام برنت 15 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 71.44 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس الأربعاء. ونزل الخام الأمريكي 20 سنتًا أو ما يعادل 0.3% إلى 68.39 دولارًا للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأربعاء، على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400 ألف برميل يوميًّا كل شهر إلى السوق.

لكن "أوبك+" رفعت توقعها للطلب في 2022؛ بينما تواجه أيضًا ضغوطًا لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قالت إنها "سعيدة" بأن المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، ربما تستغرق مصافي تكرير النفط أسابيع لاستئناف نشاطها، بعد أن ضرب الإعصار إيدا المنطقة؛ فيما تواجه العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه؛ مما سيعرقل الطلب على النفط على الأرجح.

وقالت الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في الولايات المتحدة: إن شركات الطاقة تسارع لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب في خليج المكسيك الأمريكي؛ فيما لا يزال إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يوميًّا من النفط متوقفًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس: إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.2 ملايين برميل، وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدّمها شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.