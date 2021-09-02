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شهدت أسواق السمك في المحافظات، ارتفاع ملحوظ بمستهل تداول اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى بمعدل 1.5 جنيه في الكيلو ليسجل سعر التداول 24.5 جنيه للكيلو، والفيليه البلطى المجمد بـ70 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.
وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم:
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
24.5
|
22
|
27
|
2021-09-02
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
19
|
17
|
21
|
2021-09-02
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-09-02
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-09-02
|
قشر البياض
|
85
|
60
|
110
|
2021-09-02
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
85
|
60
|
110
|
2021-09-02
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-09-02
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-09-02
|
ثعبان السمك
|
125
|
50
|
200
|
2021-09-02
|
المكرونة سويسى
|
70
|
60
|
80
|
2021-09-02
|
برانيس اسكندرانى
|
50
|
40
|
60
|
2021-09-02
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-09-02
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-09-02
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-09-02
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-09-02
|
كابوريا
|
80
|
30
|
130
|
2021-09-02
|
مرجان 1 ≤100 جم
|
36
|
32
|
40
|
2021-09-02
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-09-02
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-09-02
|
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|
45
|
40
|
50
|
2021-09-02