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شهدت أسواق السمك في المحافظات، ارتفاع ملحوظ بمستهل تداول اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى بمعدل 1.5 جنيه في الكيلو ليسجل سعر التداول 24.5 جنيه للكيلو، والفيليه البلطى المجمد بـ70 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم:

الأسعار