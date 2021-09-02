أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البلطي بـ24.5 والفيلية بـ70 جنيها.. سعر السمك والجمبرى في الخميس 2 سبتمبر 2021

Print
البلطي بـ24.5 والفيلية بـ70 جنيها.. سعر السمك والجمبرى في مصر الخميس 2 سبتمبر 2021 البلطي بـ24.5 والفيلية بـ70 جنيها.. سعر السمك والجمبرى في الخميس 2 سبتمبر 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق السمك في المحافظات، ارتفاع ملحوظ بمستهل تداول اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى بمعدل 1.5 جنيه في الكيلو ليسجل سعر التداول 24.5 جنيه للكيلو، والفيليه البلطى المجمد بـ70 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

24.5

22

27

2021-09-02

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

19

17

21

2021-09-02

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-09-02

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-09-02

قشر البياض

85

60

110

2021-09-02

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

85

60

110

2021-09-02

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-09-02

قراميط

15

10

20

2021-09-02

ثعبان السمك

125

50

200

2021-09-02

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-09-02

برانيس اسكندرانى

50

40

60

2021-09-02

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-09-02

موسى

110

90

130

2021-09-02

السبيط

140

110

170

2021-09-02

قرش

35

30

40

2021-09-02

كابوريا

80

30

130

2021-09-02

مرجان 1 ≤100 جم

36

32

40

2021-09-02

مرجان 2˃ 100 جم

27.5

25

30

2021-09-02

مرجان مجمد

22

19

25

2021-09-02

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

45

40

50

2021-09-02

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»