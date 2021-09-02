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المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء يبحث مشاكل المرأة السيناوية

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المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء يبحث مشاكل المرأة السيناوية المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء يبحث مشاكل المرأة السيناوية

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عقد فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اجتماعا برئاسة احسان داود غالى مقررة الفرع.. بحضور النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، وذلك لبحث مشاكل المرأة السيناوية والعمل على ايجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت مقررة فرع المجلس في بيان اليوم، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة بعض المشكلات التي تتعرض لها السيدات.. خاصة من الأرامل والمطلقات ومهجورى الازواج والسيدات المعيلات والمرأة الأكثر احتياجا بالمحافظة.. حيث تم التوصية باتخاذ عدد من الاجراءات، ومن بينها: تخفيف اجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة.. خاصة لسيدات سيناء، تسهيل الحصول على ولاية السيدات لأبنائهن لامكانية التقديم لهم في المدارس المختلفة، تقصير مدة تحديث بيانات مستحقات تكافل وكرامة واستمرار الصرف لهن أثناء فترة التحديث، وسرعة ايجاد حلول لكافة مشكلات المرأة السيناوية وتلبية احتياجاتهن.

هذا.. وقد وعدت النائبة بعرض تلك المشكلات والتوصيات على الجهات المعنية للمساعدة في حلها ودعم المرأة في سيناء.

حضر الاجتماع فاطمة نصار، سناء عبيد، المهندسة ناهد سلام، ونهى رضوان من عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء.

المصرى اليوم

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