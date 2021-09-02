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كرة .. الأهلي يواجه الشمس وديًّا اليوم الخميس

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كرة الماء.. الأهلي يواجه الشمس وديًّا اليوم الخميس كرة .. الأهلي يواجه الشمس وديًّا اليوم الخميس

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يواصل الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يسعى ‏الجهاز الفني بقيادة وليد عزت إلى تجهيز كل اللاعبين، قبل انطلاقة مباريات الدوري ‏وكأس .‏

ويخوض الفريق مباراة ودية في العاشرة مساء اليوم الخميس أمام الشمس، في حمام ‏سباحة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد القوي للموسم الجديد، ‏وتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.‏

وقال وليد وصفي المدرب العام لفريق كرة الماء بالأهلي، إن الفريق يتدرب بقوة خلال ‏فترة الإعداد، ويسعى الجهاز الفني لرفع مستوى جميع اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا.‏

وأضاف أن الجهاز الفني يدرك صعوبة المنافسة في الموسم الجديد، خاصة أن كل الأندية ‏تستعد بقوة وقامت بتدعيم صفوفها بشكل جيد، لكن الأهلي يسعى إلى التتويج بالألقاب.‏

وأشار إلى أن الفريق يتدرب على فترتين، ويخوض تدريبات بدنية شاقة، مؤكدًا ثقته ‏الكبيرة في كل اللاعبين لتقديم مستوى مميز في الموسم القادم.‏

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد ‏وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري ‏إداريًّا، وخالد بن عيسي محللًا للأداء، وأحمد أكرم أخصائي تأهيل.‏

المصرى اليوم

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