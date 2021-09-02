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يواصل الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة وليد عزت إلى تجهيز كل اللاعبين، قبل انطلاقة مباريات الدوري وكأس مصر.
ويخوض الفريق مباراة ودية في العاشرة مساء اليوم الخميس أمام الشمس، في حمام سباحة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد القوي للموسم الجديد، وتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.
وقال وليد وصفي المدرب العام لفريق كرة الماء بالأهلي، إن الفريق يتدرب بقوة خلال فترة الإعداد، ويسعى الجهاز الفني لرفع مستوى جميع اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا.
وأضاف أن الجهاز الفني يدرك صعوبة المنافسة في الموسم الجديد، خاصة أن كل الأندية تستعد بقوة وقامت بتدعيم صفوفها بشكل جيد، لكن الأهلي يسعى إلى التتويج بالألقاب.
وأشار إلى أن الفريق يتدرب على فترتين، ويخوض تدريبات بدنية شاقة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في كل اللاعبين لتقديم مستوى مميز في الموسم القادم.
ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسي محللًا للأداء، وأحمد أكرم أخصائي تأهيل.