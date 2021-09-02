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«كشري»: أداء الوطني لم يرض الجماهير المصرية

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«كشري»: أداء المنتخب الوطني لم يرض الجماهير المصرية «كشري»: أداء الوطني لم يرض الجماهير المصرية

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أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، أن اداء الوطني امام أنجولا لم يرضى الجماهير المصرية.

وقال كشري في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «حزين للغاية بسبب سوء أداء المنتخب الوطني رغم غيابات منتخب أنجولا ولكن الأهم في هذه المرحلة هو تجميع النقاط وأتمنى في الفترة المقبلة أن يكون الاداء أفضل ومستوى مميز».

وأضاف: «من الممكن أن يشارك رمضان صبحي بشكل أساسي أمام الجابون وفى وسط الملعب طارق حامد ومحمد النني، ولا يمكن أن يلعب افشة وعبدالله السعيد في نفس الوقت داخل الملعب».

المصرى اليوم

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