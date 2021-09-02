ملكة بريطانيا تطلب 80 قميص مانشستر يونايتد موقع باسم رونالدو

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زعمت تقارير صحفية بريطانية بأن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، طلبت 80 قميصًا لفريق مانشستر يونايتد تحمل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس«، نقلا عن حساب»Sport Innovation Society«على تويتر، إن ملكة بريطانيا، طلبت كذلك حجز أول قميص موقع من رونالدو الذي عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد قبل أيام، بعد غياب دام 12 عامًا.

ونوهت إلى أن جمعية الابتكار الرياضي التي تأسست تحت إشراف ملكي، أكدت الخبر، مشيرة إلى أن القمصان ستذهب إلى طاقم الموظفين في القصر الملكي، فيما سيكون القميص الموقع من نصيب الملكة نفسها.

لكن عاد نفس الحساب ونفى هذا الخبر قائلا: «لم نتمكن من تأكيد صحة الملاحظة الواردة من الملكة وكريستيانو، لذلك قررنا حذف التغريدة.. نعتذر»، الأمر الذي فجر الجدل في الأوساط الصحفية الإنجليزية.

ووقع النجم البرتغالي على عقد يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، وسيحصل على راتب أسبوعي قدره 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر أيلول المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولية