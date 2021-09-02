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«ورطة عائلية» لأشرف عبد الباقي على «MBC » غدا

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«ورطة عائلية» لأشرف عبد الباقي على «MBC مصر» غدا «ورطة عائلية» لأشرف عبد الباقي على «MBC » غدا

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تعرض قناة «MBC »، غداً «الجمعة» في الثامنة مساءً عرض «»، حيث تعرض المسرحية الكوميدية «ورطة عائلية».

مسرحية «ورطة عائلية» ، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول مستشفي يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يُسبب العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو«، ومحمد أسامة»أس أس«، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

المصرى اليوم

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